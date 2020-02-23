خاص.. انتهاء أزمة النني مع بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
أكد مصدر مقرب من الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي، انتهاء أزمة مستحقات اللاعب مع ناديه الحالي واستمراره حتى نهاية الموسم.
وكانت تقارير صحفية تركية كشفت أن النني يستطيع فسخ عقده مع بشكتاش التركي بسبب عدم دفع راتبه خلال الفترة الماضية، حيث تبلغ المستحقات المتأخرة لدى اللاعب 900 ألف يورو.
وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم تسوية كافة المستحقات المتأخرة لدى محمد النني خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف: "اللاعب مستمر مع بشكتاش حتى نهاية الموسم".
وأتم المصدر قائلا: "الأزمة انتهت، وسنرى ما سيحدث بعد نهاية إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي".
يُذكر أن بشكتاش يحق له -وفقا لعقد استعارة النني- ضم صاحب الـ27 عاما بشكل نهائي من صفوف آرسنال مقابل 18 مليون يورو.
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