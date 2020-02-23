رياضة | مهاجم برشلونة يرفض غسل ملابسه بعد حضن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم برشلونة يرفض غسل ملابسه بعد حضن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت بأسبوع رائع لل بعد انضمامه لبرشلونةوالمشاركة مع الفريق لأول مرة خلال مواجهة إيبار كبديل للفرنسي أنطوان جريزمان، وخلّف اللاعب انطباعاً جيداً خلال الدقائق التي شهدت مشاركته الأولى مع البرسا.

قال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة إل موندو ديبورتيفو: "كان أمراً استثنائياً، حلم أصبح حقيقة، شعرت ببعض القلق ولكن كان لدي الرغبة، سعيد للغاية بسبب الانتصار، الجماهير استقبلتني بشكل جيد، وأشعر بالفخر لكوني لاعباً بالفريق".

وأضاف: "ميسي هنأني، ويبدو أنه شخص رائع ويريدني أن أكون متأقلماً مع الفريق، مرر لي بعض الكرات عندما كنت انطلق نحو مرمى الخصم".

وتابع برايثوايت مازحاً: "لن أغسل ملابسي بعدما عانقني ميسي".