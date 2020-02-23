رياضة | أصغر حكمة في مصر لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نقل عن الرجال في التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصغر حكمة في مصر لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نقل عن الرجال في التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واحدة من المحكمات الشابات التي يتم الاستعانة بها في مباريات الرجال والناشئين بالفترة الحالية.. هي إسراء حسن حمودة صاحبة الـ 20 عامًا أصغر حكمة في مصر وتنتمي لمحافظة المنوفية، وشاركت مؤخراً في المعسكر الدولي المحكمات بفندق حرس الحدود.

ما رأيك في التحكيم النسائي؟



التحكيم النسائي في مصر سيكون له مستقبل كبير، حيث أكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أن هناك أكثر من حكمة ستدير المباريات وبالفعل شارك عدد كبير من المحكمات في إدارة عدد من المباريات في كأس مصر.

دور سحر عبد الحق في تطوير الكرة النسائية؟



دكتورة سحر تؤمن بالبنات جداً ولهم دور مهم ولا بد أن ياخذوا فرصتهم وهي تساعد وتعمل بشكل جيد على تكوين منتخب مصري قوي سيكون له مستقبلًا في البطولات القارية.

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أهم المباريات التي توليت إدارتها؟



أنا أول سنة والفيفا صنفوني صفارة في المعسكر الدولي، وشاركت في إدارة عدد من مباريات الناشين، ودوري مراكز الشباب.

هل يمكن الاستعان بكم في مباريات الدوري الممتاز للرجال؟



إن شاء الله نحن لا نقل عن أحد في شيء

ما طموحاتك الفترة المقبلة؟



أن أكون على قدر الثقة التي حصلت عليها من لجنة حكام المنوفية، والحصول على الشارة الدولية.