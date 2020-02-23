الامارات | عقوبة شيكابالا ومحمود كهربا ومرتضى منصور بعد أحداث السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة شيكابالا ومحمود كهربا ومرتضى منصور بعد أحداث السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الاتحاد المصري لكرة القدم القرار الذي اتخدته لجنة الإنضباط بالاتحاد والخاص بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم في أبوظبي الخميس الماضي، وانتهى بفوز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي من المباراة.

وكانت نهاية المباراة قد شهدت أحداثاً مؤسفة بين عدد من لاعبي الفريقين، وخاصة لاعب الأهلي محمود كهربا الذي تسبب إشتراكه في أزمة حقيقية وقائد الزمالك محمود شيكابالا.



وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها اطلعت على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المواجهة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

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واتخذت اللجنة عدداً من القرارات التأديبية وهي إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الأبيض حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما تم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ياسر إبراهيم وجنيور أجاي ثنائي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ولم يفلت رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من العقوبات بالرغم من عدم حضوره حيث تم منعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتعليقاً على العقوبة أكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة المصري أن اللجنة رأت أن محمود كهربا لاعب الأهلي هو من أشعل المباراة بإعتدائه في البداية وأثناء المباراة على طارق حامد لاعب الزمالك بدون كرة، كما رأت أن ما قام به شيكابالا قد يكون رد فعل نتيجة ما تعرض له اللاعب طوال المباراة من جمهور الأهلي