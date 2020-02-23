الامارات | بالصور.. شقيق أمير قطر يغتصب مسعفة في أميركا

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شقيق أمير قطر يغتصب مسعفة في أميركا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن توجيه اتهام لمتسابق السيارات القطري خالد بن حمد آل ثاني، بتهمة اغتصاب مسعفة أثناء اقامته في الولايات المتحدة الأميركية في يناير الماضي، واحتجازها في قصره لمدة شهرين.
وأوضحت أن المسعفة أبي هان البالغة من العمر 42 عاماً، وجدت في غرفتها غارقة في الدماء، وغير قادرة على الحديث، حسب ما صرح صديقها أليندي، الذي أشار إلى أن المسعفة ستقاضي شقيق أمير قطر، مطالبة بالحصول على تعويض يبلغ 34 مليون دولار.
وأضافت: "تم احتجاز هان في القصر الشيخ للأمير القطري، وتعرضت للضرب المبرح، عقب اغتصابها، إذ تم اجبارها التوجه إلى رحلة برية وعندما رفضت تم اقتيادها إلى القصر والاعتداء عليها".
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