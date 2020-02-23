«جمد النشاط يا أهلي» يتصدر «تويتر» بعد عقوبات لجنة الانضباط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «#عاوزين_حق_الاهلي_يا_خطيب» و«#جمد_النشاط_يا_اهلي»، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، بعد قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة.
كانت اللجنة قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم نادي الأهلي 100 ألف جنيه.
وطالبت جماهير الأهلي، محمود الخطيب، رئيس النادي، بإعادة الحق للقلعة الحمراء، معبرين عن غضبهم من تلك القرارات.
كان الخطيب قد قرر دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ اليوم، للرد على تلك القرارات وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة.
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