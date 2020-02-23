شكرا لقرائتكم طارق مؤمن نجم الإسكواش يحتفل بعيد ميلاده رقم 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان البطل المصرى قد تقدم فى التصنيف العالمى لشهر فبراير العام الماضي إلى المركز الثالث متخلياً عن المركز الرابع، بعد تتويجه ببطولة سى سى أى الدولية المفتوحة.

يعد الموسم الجاري هو الأبرز في المسيرة الاحترافية لطارق مؤمن، وذلك عقب تتويج لاعب الجزيرة ببطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منافسه بول كول خلال البطولة التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

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وحصد طارق مؤمن على العديد من البطولات في مسيرته الاحترافية بلعبة الاسكواش، حيث توج ببطولة ماكاو المفتوحة في الصين عام 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش عام 2012، ماليزيا المفتوحة عام 2012 بعد الفوز على محمد الشوربجي المصنف الول عالمياً في المباراة النهائية عام 2012 .

كما حصد طارق مؤمن وصافة العديد من البطولات مثل بطولة الأبطال عام 2018، قطر كلاسيك عام 2017، هيوستن عام 2017، السويد المفتوحة عام 2016، كأس جراسهوبر عام 2014، ماليزيا المفتوحة عامي 2010 و 2013، بطولة العالم لفرق الاسكواش عام 2013.

طارق مؤمن متزوج من البطلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ويعد الثنائي هما أول زوجان يحصدان بطولة العالم في لعبة واحدة وفي الرياضة عموما