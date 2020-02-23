بعد عقوبات اتحاد الكرة.. شيكابالا يسخر ومرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس السبت، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

وعقب نهاية المباراة بفوز الزمالك، شهدت أرضية ملعب اللقاء أحداث شغب بين لاعبي الفريقين.

وعلّق قائد الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" من قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والتي قضت بإيقافه لمدة ٨ مباريات.

ونشر "شيكابالا"، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة للفنان محيي إسماعيل، مكتوبًا عليها: "ها.. إيه تاني"، وذلك رداً على قرارات اللجنة.

من جانبه، أصدر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، قراراً بعد صدور قرار إيقافه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.

وذكرت صحيفة "الوفد" أن مرتضى منصور أعلن الانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز بقرار من مجلس الإدارة.

وقال منصور، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن "الزمالك لن يكمل مسابقة الدوري لحين رحيل اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة اتحاد الكرة".

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن هناك اجتماع طاريء لمجلس الإدارة سيعقد اليوم الأحد.

Advertisements

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أصدرت عدداً من القرارات، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.