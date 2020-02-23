شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفكر في الدفع بـ "جنش" أمام الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بمحمود جنش حارس مرمي الفريق ومصطفي فتحي في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، خاصة أن جنش طلب من كارتيرون المشاركة في مباراة السوبر امام الأهلي، إلا ان الأخير فضل عدم الدفع به والاعتماد علي أبو جبل لضمان استقرار مركز حراسة المرمي الذي يعتبر افضل المركاز داخل فريق الزمالك لما يضمه من 4 حراس مميزين وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عودا ومحمد صبحي.

في نفس السياق يعود اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم في احد فنادق القاهرة، علي أن يكون المران في ملعب النادي قبل التوجه لفندق المعسكر، وحصل الزمالك علي راحة من التدريبات امس السبت باوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي فضل عدم خوض المران لتجنب ارهاق اللاعبين من كثرة السفر وخوض مباراتين هامتين في اقل من أسبوع، حيث خاض الزمالك مباراة الترجي التونسي في الدوحة ويليها مباراة الأهلي في الامارات علي لقبي السوبر الافريقي والمصري علي الترتيب، وعقد الفرنسي كارتيرون جلسة مع لاعبيه في رحلة العودة من الامارات طالبهم خلالها بنسيان الاحتفالات بلقبي السوبر الافريق والمحلي، والاعداد جيدا لمباراة الترجي في ذهاب دور الـ 8 لدوري ابطال أفريقيا والمقرر لها 28 فبراير الجاري، حيث قال كارتيرون للاعبين ان مباراة الأهلي في الدوري يمكن تعويضها في حالة الخسارة ولكن الأهمية الكبرى في مباراة الذهاب امام الترجي لانها ستكون عامل الحسم بنسبة كبيرة لتأهل الفريق الي الدوري قبل النهائي للبطولة الأهم، كما تحدث كارتيرون عن مباراة الأهلي مؤكدا انها بروفة قوية رسمية لمباراة الترجي ، سيتم خلالها اختبار بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات، وكذلك اختبار لجاهزية العائدين من الإصابة أمثال شيكابالا ومحمد عبد الغني ليكونوا جاهزين لمباراة الترجي.