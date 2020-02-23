رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي القادمة| مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي القادمة| مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، في اقتناص فوز قاتل من أنياب اتحاد جدة، بهدف دون رد بدوري المحترفين السعودي.

واستطاع كارلوس إدواردو مهاجم الزعيم الهلالي منح فريقه الفوز في الدقيقة الأخيرة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الملك آل سعود، لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري.

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وبتلك النتيجة تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما ظل اتحاد جدة، بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الهلال المقبلة من خلال التقرير الآتي:-

يحل الهلال ضيفًا على التعاون، يوم الخميس 27 فبراير الجاري على ملعب الملك عبدالله ببريدة، لحساب الجولة العشرين.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.