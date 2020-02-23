رياضة | يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد بشكل رسمي مع أحد نجوم فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم فريق ريال مدريد الدولي البرازيلي، رودريجو جوس، في نهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات "رودريجو" من نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بنفس الطريقة التي حصل بها على ألفارو موراتا عام 2014.

وأكدت التقارير أن نادي يوفنتوس يريد التعاقد مع "رودريجو" نهائيا مع وضع بند يسمح لريال مدريد بإعادة شراء اللاعب.

وخاض "رودريجو" مع النادي الملكي 17 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.