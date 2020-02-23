رياضة | ماذا قدم مدرب اتحاد جدة في أول مباراة له؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم مدرب اتحاد جدة في أول مباراة له؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بشكل مميز وقوي في لقاء الكلاسيكو السعودي أمام الهلال والذي أقيم مساء أمس السبت.

ووقف الـ var حائلًا بين فابيو كاريلي مدرب الاتحاد وتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في أولى مهامه بعد توليه مهمة تدريب العميد.

إذ تمكن رومارينهو من تسجيل هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة 80 ولكن الحكم رجع إلى var الذي قضى بإلغاء الهدف بداعي التسلل، ليحصل لاعبو الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 ويهدرها ادواردو ثم يتابعها ليسكنها الشباك ويعلن عن خسارة الاتحاد بهدف دون رد.

وقد دخل مدرب الاتحاد في أولى مهامه بتشكيل مكون من :

جورهي، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، حمدان الشمراني، منصور الحربي، كريم الأحمدي، خالد السميري، عبدالاله المالكي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو، ويلفريد بوني

Advertisements

ووصل فريق الاتحاد إلى الخسارة رقم 10 له في الدوري هذا الموسم، والثانية على التوالي، ليتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

اتحاد جدة وصل إلى المباراة رقم 18 التي لم يتوقف المنافسين عن هز شباكهم فيها، خلال منافسات الدوري، من أصل 19 لعبت.

جدير بالذكر أن مدرب اتحاد جدة الجديد فابيو كاريلي تعد هذه ثاني هزائمه أمام الهلال، بعد أن تلقى الأولى عندما كان مدربًا للوحدة بثلاثية نظيفة.

ولم يستطع حل عقدة الاتحاد أمام الهلال المعقودة منذ عام 2016، إذ وصل العميد إلى المباراة رقم 9 التي لم يتمكن من التغلب على الأزرق، إذ حقق الزعيم الفوز في 6 لقاءات، وتعادلا في 3 آخرين.

جدير بالذكر أن فابيو كاريلي تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ عدة أيام خلفًا للهولندي تين كات.

