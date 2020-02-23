رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني إلى الهزيمة أمس السبت على يد نظيره نادي ليفانتي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء القادم ٢٦ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونظيره نادي مانشستر سيتي يوم ١٧ مارس القادم على ملعب الاتحاد.