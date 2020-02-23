شكرا لقرائتكم خبر عن مستعينًا بـ«رونالدو وسيميوني».. شيكابالا يعلق من جديد على قرار إبقافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، صورة عبر صفحته الرسمية على «انستجرام»، للتعليق على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت، الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إيقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

تعليق شيكابالا

ونشر شيكابالا صورة تجمع بين كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، ودييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد الإسباني، وهما يشيران بشكل فاضح للجماهير.

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