بعد إيقاف كهربا وشيكابالا.. هل يجوز لـ الأهلي والزمالك الاستئناف على عقوبات الجنايني؟

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس السبت، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

وعقب نهاية المباراة بفوز الزمالك، شهدت أرضية ملعب اللقاء أحداث شغب بين لاعبي الفريقين.

وقررت لجنة الانضباط القرارات التالية:

- إيقاف كل من محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبيّ الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وذكر موقع "بطولات" أن العقوبة الت تتجاوز ٦ مباريات أو ٣ أشهر، يحق الاستئناف عليها أمام اللجنة، وأيضًا العقوبة التي تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه، وذلك وفقًا للائحة.

وأشار الموقع إلى أن عقوبات كل من كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر وشيكابالا، يجوز الاستئناف عليها أمام اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن ملف استئناف أو التماس العقوبات يعود في الأخير إلى اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، وذلك وفقًا للائحة أيضًا.