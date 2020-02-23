مرتضى منصور: لو انت راجل يا "عمرو الجنايني" نفذ القرار ده وحسابك معايا عسير

شن المستشار"مرتضى منصور" رئيس نادى الزمالك هجوما حادا علي "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة بسبب العقوبة التى وقعت عليه والخاصة بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك": لو انت راجل يا "عمرو الجنايني" نفذ القرار ده وحسابي معاك عسير Advertisements وتابع "منصور" أن المادة 113 من الدستور المصرى تمنحه حصانة عدم توقيع أية عقوبات دون إذن من قبل مجلس النواب المصرى. رابط الفيديو من

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