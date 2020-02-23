شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته للقمة وتغييرات مرتقبة في التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلى تدريباته اليوم ،الأحد، إستعداداً للمباراة الهامة والقوية أمام الزمالك المُقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد القاهرة في الدوري الممتاز وهي المباراة التي خطفت الأنظار والاهتمام خلال الساعات الماضية بسبب الحديث عن تأجيلها بناءً على رغبة مسئولو الزمالك الذين رفضوا خوض المباراة بدعوى ضيق الوقت فيما أصر الأهلي واتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم إستعداداً للقمة المرتقبة غداً إلا إذا صدر قرار مفاجئ بتأجيل المباراة.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي في مباراة القمة عدة تغييرات في التشكيل بسبب المستوى السيئ الذي ظهر عليه أكثر من لاعب في مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بالأمارات والتي إنتهت بهزيمة الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 حيث أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق في إعادة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي أمثال أحمد فتحي وأحمد الشيخ ومروان محسن وهناك اتجاه للاعتماد بشكل أكبر على السنغالي بادجي.