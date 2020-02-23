رياضة | بالأرقام .. كشف حساب ساري مع يوفنتوس هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. كشف حساب ساري مع يوفنتوس هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق يوفنتوس الإيطالي منافسته على جميع الجبهات هذا الموسم، وهي بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس أولى ألقابه هذا الموسم، بالسقوط أمام لاتسيو بثلاثية مقابل هدف، في لقاء كأس السوبر الإيطالي، الذي أقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، وبالتحديد ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ديسمبر الماضي.

موقف يوفنتوس الحالي في جميع البطولات

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً مساء أمس على مضيفه سبال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب "باولو مادزا" في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ورفع الفريق رصيده للنقطة 60، بفارق 4 نقاط أمام لاتسيو الثاني، و6 نقاط أمام إنتر ميلان الثالث، قبل مواجهة الأول أمام جنوى، والثاني ضد سامبدوريا مساء اليوم.

وعلى صعيد بطولة كأس إيطاليا، يتواجد الفريق حالياً في الدور نصف النهائي، حيث خاض مواجهة الذهاب ضد ميلان بملعب سان سيرو، وحقق تعادلاً مهماً بنتيجة 1-1، في إنتظار لقاء العودة بملعب أليانز.

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ويستعد الفريق لزيارة ملعب "جيرلان" يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة فريق ليون، في ذهاب بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام ساري مع يوفنتوس هذا الموسم

منذ توليه قيادة البيانكونيري مطلع هذا الموسم قادماً من تشيلسي الإنجليزي خلفاً لماسيمليانو أليجري، تولى ماوريسيو ساري قيادة يوفنتوس في 35 مباراة حتى الآن في بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وحقق ساري الفوز في 26 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات هذا الموسم، حيث سجل الفريق معه 69 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وعلى صعيد بطولة الدوري، خاض يوفنتوس رفقة ساري 25 مباراة، فاز الفريق في 19 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، سجل 48 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وضمن دوري أبطال أوروبا، خاض ساري 6 مباريات في المجموعة الرابعة، حيث فاز يوفنتوس في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة، سجل 12 هدفاً وسكنت شباكه 4 هداف، وتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة متفوقاً على أتليتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي كأس إيطاليا، خاض الفريق ثلاث مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وحيدة، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وخسر ساري لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بنتيجة 3/1 خلال شهر ديسمبر الماضي، في المواجهة التي أقيمت على الأراضي السعودية في ديسمبر الماضي.