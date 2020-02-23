رياضة | راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللاعب الإسباني سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد هجوما شديدا على التحكيم بعد الهزيمة من فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وقال راموس في تصريحات صحفية : "سألت هيرنانديز هيرنانديز (حكم المباراة) حول ما اذا كان لديه مشكلة شخصيه معي من اجل محاولة حلها بعد أسلوبه السيئ في اللقاء".

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وأضاف : "في الماضي كانوا الحكام أكثر تهذيبًا، ويبدو أنك الآن لا تستطيع التحدث، ‏ومراجعة الحكم للمسات اليد لا تفاجئني قراراته أبدا".

وواصل : "أنا لا أحب التحدث عن الحكام لقد قلت دائما ذلك، ولكن في بعض الأحيان تشك وتفكر المعيار مختلف لمسة اليد الأخيرة التي احتسبت ضدي في كأس السوبر تم احتسابها رغم انها لم تكن متعمده واليوم هناك لمستان يد لم يحتسبو".

وتابع : "‏قادة الفرق موجودون لمساعدة الحكم سواءً كانت، فأنا متمسك بالحقائق وهي أنه في الدقيقة العاشرة يعطيك الحكم بطاقة صفراء، وهناك قرارات تكون محددة سلفا".