رياضة | المباريات التى يغيب عنها شيكابالا وعبدالله جمعة بعد الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباريات التى يغيب عنها شيكابالا وعبدالله جمعة بعد الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الغقوبات الموقعة على عدد من لاعبي الاهلي والزمالك بشأن مباراة السوبر المصري الذى جمع الفيقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقررت اللجنة إيقاف كل من إمام عاشور لاعب الفريق وأحمد زاهر لادارى الفريق لنهاية الموسم بينما قررت اللجنة إيقاف عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك ثلاث مباريات.

وسيغيب شيكابالا عن 8 مباريات وهم :

الأهلي ضد الزمالك

الزمالك ضد إنبي

بيراميدز ضد الزمالك

الزمالك ضد طلائع الجيش

سموحة ضد الزمالك

الزمالك ضد الإنتاج الحربي

أسوان ضد الزمالك

الزمالك ضد طنطا

Advertisements

بينما سيغيب عبدالله جمعة عن المباريات التالية :

الأهلي ضد الزمالك

الزمالك ضد إنبي

بيراميدز ضد الزمالك

وجائت قرارات اللجنة كالأتي :

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.