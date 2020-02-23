رياضة | مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني حالة من القلق والتوتر داخل النادي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة هازارد خلال مباراة ريال مدريد

وقد تعرض هازارد إلى إصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي الجارية الآن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 65.

حجم إصابة هازارد وفترة غيابه عن الملاعب

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإن هازارد تعرض إلى إصابة في الكاحل وهي نفس الإصابة التي كان قد تعرض لها من فترة مع نادي ريال مدريد وغاب على أثرها لمدة 3 أشهر.

وبحسب الفحوصات الأولية التي خضع لها إيدين هازارد فمن المتوقع أن يغيب بسبب هذه الإصابة لمدة 3 أسابيع قادمة.

حالة هازارد في غرفة الملابس

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وأكدت برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن في غرفة ملابس ريال مدريد هناك تشاؤم حول إصابة هازارد حيث ان اللاعب لم يقم بنقل شعور جيد حول حالته إلى زملائه .

تعليق زيدان على إصابة هازارد

وتحدث زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن إصابة هازارد عقب المباراة قائلا: "هازارد؟ ينتابني شعور سئ، لا يبدو أنه بخير، لقد تعرض إلى الإصابة في نفس موضع إصابته القديمة".

وأضاف زيدان: "سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات غدا على موضع إصابة إيدين وسنرى النتائج".

المباريات المتوقع أن يغيب عنها هازارد

وبالتالي سيغيب هازارد عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا بالاضافه إلى مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة يوم 3 مارس القادم.

موعد مباراة نادي ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.