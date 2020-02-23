رياضة | ريال مدريد يخطط لضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى باستمرار للتعاقد مع المواهب الشابة الأفضل في العالم مثلما ضم مؤخرًا كلا من رينير خيسوس ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كشافي ريال مدريد تواجدوا في مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي لمراقبة فابيان رويز نجم نابولي والمنتخب الإسباني.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فابيان تألق في المباراة وسجل هدف الفوز لنابولي في المباراة التي انتهت بفوز البارتينوبي بهدفين مقابل هدف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز رفض تجديد عقده مع نابولي الذي ينتهي في صيف عام 2023، حيث يرغب النجم الإسباني في إدراج شرط جزائي يتراوح ما بين 80 إلى 90 مليون يورو بينما يرغب نابولي في شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى ريال مدريد فإن هناك أندية أخرى مهتمة بضم النجم الإسباني الدولي أبرزهم برشلونة ويوفنتوس.