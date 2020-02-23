المستكاوي: مافعله "شيكابالا" في مباراة السوبر أمر لايصدق ..وما نحن فيه فوضى

أعرب الناقد الرياضى"حسن المستكاوى"،عن غضبه بسبب أحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت الخميس الماضى بالإمارات وانتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.
وقال "المستكاوي" : كل من شارك فى الجريمة غير الأخلاقية من لاعبو الأهلى والزمالك ، لابد من توقيع أقصى عقاب عليهم، لأن ما حدث يعد سلوك بلطجة وإهانة كاملة للمجتمع المصرى
وأضاف :مافعله شيكابالا في مباراة السوبر أمر لايصدق ..وما نحن فيه فوضى ,معقبا : لو اقتصرت العقوبات على إيقاف بعض المباريات "هقطع شرايين ايدى".
وأكد "المستكاوى"، أن هناك بعض اللاعبين يستحقون الشطب بسبب ما بدا منهم فى مباراة السوبر
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