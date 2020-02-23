"إيقافات وغرامات"..الانضباط تعلن عقوبات أحداث "السوبر المصري"

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى. وفيما يلي قرارات اللجنة : إيقاف "محمود عبد المنعم كهربا"، لاعب الأهلى، "وإمام عاشور" لاعب الزمالك و "أحمد زاهر" إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. Advertisements إيقاف ياسر إبراهيم وجنيور أجايى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. تغريم ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه. منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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