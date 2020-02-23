شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية فى الجولة الـ16 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمواجهات غاية في القوة والندية بعد دخول المسابقة لمراحل الحسم سواء في القمة بعد دخول أربع أندية المنافسة على الصعود ، بينما هناك صراع من نوع خاص حول الهروب من المؤخرة بين اكثر من نادى معظمهم من الأندية الجماهيرية .

فعلى ملعبه بنجع حمادى يستضيف الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى صاحب المركز الثالث بالمجموعة برصيد 29 نقطة مع البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريقين ، فأصحاب الأرض يسعون إلى تحقيق الثلاث نقاط للعودة للصورة وإيقاف المتصدر بعد هزيمتهم في الجولة الماضية أمام بنى سويف بهدف مقابل للاشئ ، بينما يسعى البنك الأهلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن عيد مرازيق مديره الفني يدرك أن تحقيق أي نتيجة إيجابية في تلك المباراة تقربه من الصعود للأضواء .

كما يلتقى بنى سويف بقيادة حسن موسى صاحب المركز الثانى برصيد 31 نقطة مع بترول أسيوط صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة في مواجهة لن تقل عن سابقتها نظرا لقوة البترول على ملعبهم ، في الوقت الذى يستضيف فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى مع ديروط صاحب المركز قبل الأخير ، ويحاول كشرى استغلال نشوة الفوز في اللقاء الأخير خارج ملعبهم على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف للفوز على أبناء أسيوط للتقدم خطوة كبيرة فى منتصف الجدول والهروب من الهبوط .

وعلى ملعبه يلتقى المنيا بقيادة مديره الفني الجديد شديد قناوى مع الإعلاميين بقيادة احمد صالح في لقاء الفائز مولود والخاسر مفقود ، فأبناء المنيا يحتلون المركز التاسع برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل الإعلاميين المركز الثامن برصيد 18 نقطة ، ويحاول المديران الفنييان من تحقيق الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط ، كما يستضيف مفاجأة المجموعة شبان قنا صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة مع الفيوم ، وطهطا مع تليفونات بنى سويف .