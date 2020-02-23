تصريحات السبت|آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط.. ومرتضى يهدد بعد استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 22 فبراير 2020.

عبد الله السعيد يعلق على قرارات لجنة الانضباط

علق عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، على قرارات لجنة الانضباط التي صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

تركي آل الشيخ معلقًا على قرارت اتحاد الكرة:" كله كوم ويعني ايه كهربا لأخر الموسم ؟"

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على قرارات لجنة الانضباط التي صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

بعد عقوبات الانضباط.. مرتضى منصور: لن استكمل الدوري في وجود لجنة الجنايني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لن يستكمل منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري في ظل إقامته تحت قيادة اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة.

مصدر يفسر لمصراوي.. أسباب عقوبات السوبر.. وايقاف مرتضى منصور

فسر مصدر مسؤول في لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، العقوبات التي تم توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة كأس السوبر.

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الزمالك: قرار خوض مباراة القمة بالصف الثاني من اللاعبين في يد المدرب

نفى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدور قرار من مجلس إدارة النادي بخوض مواجهة القمة أمام الأهلي بالصف الثاني من اللاعبين.

مرتضى منصور يكشف كواليس الاستغناء عن كريم حسن شحاتة

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كواليس الاستغناء عن خدمات كريم حسن شحاتة عن قناة النادي، مشيرًا إلى أن وجهته المقبلة ستكون بالعمل في قناة "أون تايم سبورتس".

مرتضى منصور: لن أستكمل الدوري في هذه الحالة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يستكمل مسابقة الدوري المصري الممتاز إذا صُدرت ضده عقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم بمنعه من حضور المباريات بالفترة المقبلة.

مدرب الزمالك: لا نمانع مواجهة الأهلي لكن هذا سيؤثر على الفريق إفريقيا

صرح سامي الشيشيني عضو الجهاز الفني لنادي الزمالك، بأنه مستعد لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

أحمد مرتضى منصور معلقا على أزمة السوبر: انتبهوا لتجار الفتن

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك بعد حسم الفريق الأبيض للبطولة لصالحه.