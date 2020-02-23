النشرة الرياضية.. قرارت لجنة الانضاط.. واتحاد الكرة يُعلن طاقم تحكيم مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 23 فبراير.

تأجيل 3 مباريات بالدوري الإيطالي بسبب كورونا

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم الأحد في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.

صورة.. شيكابالا بعد قرارات اتحاد الكرة ضده: ها ايه تاني؟

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، صورة ساخرة عقب صدور قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الاحداث التي شهدتها مباراة السوبر في الإمارات.

الأهلي يعلن اجتماعًا طارئًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، وجود قرار من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طاريء للرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.

منع مرتضى منصور وإيقافات تصل لنهاية الموسم.. أبرز قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث السوبر

Advertisements

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم ، قراراتها بشان أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

اتحاد الكرة يُعلن طاقم تحكيم مباراة القمة

أعلن الاتحاد الصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ميسي يسجل 4 أهداف.. وبرشلونة يكتسح إيبار في الليجا

استعاد نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ذاكرة التهديف وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى الفوز الكبير 5 / صفر على إيبار اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

تريزيجيه يشارك في هزيمة أستون فيلا أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

تأزم موقف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، بالجولة 27 من المسابقة.

الخطيب يتواجد في مران الأهلي التحضيري استعدادًا للزمالك

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.