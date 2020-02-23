عبد الله السعيد يعلق على قرارات لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، على قرارات لجنة الانضباط التي صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم.

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وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن القرارات التي أصدرها لجنة الانضباط صعبة خاصة وأنا لاعب كرة قدم يشعر بما يشعر به زملائه.

وأضاف:" الايقاف لنهاية الموسم أمر صعب للغاية، لكن ما حدث في مباراة السوبر أمر أحزن الجميع والمشهد كان سيء، لابد ان يعي لاعبي الفريقين احترام السلوك في تلك المباريات الكبيرة".

وأوضح، أن هناك بعض اللاعبين يعتقد أن البطولة وكسب حب جماهير ناديه يأتي بإهانة وسب الجمهور والمنافس والخروج عن النص وهذا ليس صحيح، وحب النادي يأتي من الاخلاص والجهد في الملعب.