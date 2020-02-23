بعد عقوبات الانضباط.. مرتضى منصور: لن استكمل الدوري في وجود لجنة الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لن يستكمل منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري في ظل إقامته تحت قيادة اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه غير راضِ عن العقوبات التي تم توقيعها عليه وعلى فريقه بعد أحداث مباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

وقال رئيس الزمالك: "لي وقفة مع وزير الشباب والرياضة وسأجعله يتواجد في مجلس النواب من أجل الحديث معه، كان له اتفاق معي ولم يحدث".

Advertisements

وأكمل: "سأتوجه إلى وزير العدل غدًا لإنهاء انتداب لجنة الانضباط لاتحاد الكرة، ولدي حساب عسير مع عمرو الجنايني الذي يقوم بمكافأة الزمالك بهذه العقوبات".

وأضاف: "وفقًا للقانون والدستور فإن عضو مجلس النواب له حصانة موضوعية وإجرائية، ولا يجوز إتخاذ أي قرار ضدي إلا بعد الرجوع للمجلس".

وأوضح: "أنا لم أتواجد في المباراة من الأساس، الجمعية العمومية هي من اختارتني ولست معينًا مثل عمرو الجنايني ولجنته".

واختتم: "لدينا اجتماع طاريء لمجلس إدارة الزمالك، وقرارنا هو عدم استكمال الدوري طالما لجنة عمرو الجنايني ما زالت في مناصبها".