مصدر يفسر لمصراوي.. أسباب عقوبات السوبر.. وايقاف مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
فسر مصدر مسؤول في لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، العقوبات التي تم توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة كأس السوبر.
وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرارت تم إتخاذها بناء على لائحة لجنة الانضباط والعقوبات، كلًا وفقًا لدرجة الخطأ الذي قام به.
وقال المصدر في بداية حديثه: "كل القرارات التي تم إتخاذها جاءت بعد مراجعة مقاطع مصورة رسمية وشهادات مسؤولين رسميين في اتحاد الكرة".
وأكمل: "محمود كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر إداري الزمالك تم إيقافهم لنهاية الموسم لأنهم كانوا سبب رئيسي في اشتعال الأزمة من بدايتها".
وأضاف: "محمود شيكابالا وعبد الله جمعة قاما باستفزاز الجماهير، لكن الأول تم إيقافه 8 مباريات بسبب قيامه بالقول والفعل، والعقوبة هنا درجات مختلفة لذلك عقوبته كانت أكبر من زميله".
وأوضح: "تم تطبيق اللائحة على الثنائي ولكن فعل شيكابالا كان أقوى وبالتالي استحق أقصى عقوبة وفقًا لما جاء في اللوائح".
واختتم: "تم إيقاف مرتضى منصور بسبب تطاوله على لجنة إدارة اتحاد الكرة بشكل مستمر وآخرها عقب المباراة مباشرةً".
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