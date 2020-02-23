صورة.. شيكابالا بعد قرارات اتحاد الكرة ضده: ها ايه تاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، صورة ساخرة عقب صدور قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الاحداث التي شهدتها مباراة السوبر في الإمارات.

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي.

وشملت العقوبات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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ونشر شيكابالا عبر حسابه على موقع انستجرام صورة للفناة محي الدين إسماعيل وكتب معلقا عليها " ها ايه تاني؟"

وكانت مباراة كأس السوبر قد شهدت أحداث شغب بين لاعبي الفريقين بعد انتهاءها بفوز الزمالك بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.