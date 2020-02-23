الأهلي يعلن اجتماعًا طارئًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، وجود قرار من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طاريء للرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن مجلس إدارة الأهلي سيجتمع اليوم، الأحد، من أجل حفظ حقوق النادي ولاعبيه بشكل كامل.
وقال الأهلي في بيان مقتضب:
"قرر محمود الخطيب رئيس النادي دعوة مجلس الادارة لاجتماع طارئ غداً للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً."
وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت عقوبات بالجملة ضد الأهلي والزمالك بناء على ما جاء من أحداث بعد مباراة كأس السوبر المصري.
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