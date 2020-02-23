الزمالك: قرار خوض مباراة القمة بالصف الثاني من اللاعبين في يد المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدور قرار من مجلس إدارة النادي بخوض مواجهة القمة أمام الأهلي بالصف الثاني من اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، في لقاء ضمن مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وقال زادة في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار:" قرار خوض مواجهة القمة بالناشئين ليس في يد مجلس الإدارة، ولكن الجهاز الفني هو صاحب القرار ".

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وأوضح، أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون يملك من الخبرات الكثير ما يؤهله من اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الملف.

وأتم زادة تصريحاته:" حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من الجهاز الفني أو مجلس إدارة الزمالك بخصوص خوض القمة بالناشئين".

وقبل أيام فاز الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الترجيح عقب نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.