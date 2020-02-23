فيديو.. محمد صلاح وميسي وبوجبا خلال إعلان ترويجي

نشر النجم الدولي محمد صلاح، نجم جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، رفقة نجوم الكرة العالمية، ليونيل ميسي نجم برشلونة، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ورحيم

سترلينج نجم مانشستر سيتي، خلال تواجده بإعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو إعلان إحدى شركات المياه الغازية، الذي يضم محمد

صلاح رفقة ميسي، وعدد من نجوم الكرة العالميين، فور نزوله، يوم الجمعة الماضية، وشهد الإعلان استعراض مهارات لمحمد صلاح وهو يداعب ليونيل ميسي بالكرة، وبوجبا، وستيرلينج.

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