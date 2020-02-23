بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس والكويت في كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تونس والكويت في أهم مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 في في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “يوسف السلطان”، ستنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على استاد “استاد الأمير محمد بن فهد”.

يستقبل استاد “الأمير محمد بن فهد” مباراة منتخبي تونس والكويت ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الأولى.

وسيدخل منتخب الكويت المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدور الثاني، ويتذيل الأزرق ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط من مبارتين، حيث خسر المباراة الإفتتاحية امام “منتخب موريتانيا”، وتعادل سلبيًا مع “منتخب العراق” في الجولة الماضية.

بينما يدخل “المنتخب التونسي” المتأهل سلفًا المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز على “منتخب موريتانيا” في الجولة الماضية، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على منتخب الكويت من أجل الحصول على العلامة الكاملة، ويعتبر نسور قرجاج من ابرز المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة حيث يقدم لاعبوه مستويات كبيرة حتى الآن.

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