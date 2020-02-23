بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العراق وموريتانيا في أهم مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 في في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق “عبد الله المغربي”، ستنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على استاد “مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية-الراكة”.

يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية مباراة مصيرية بين منتخبي العراق وموريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ويدخل المنتخب العراقي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني، وتحصل منتخب أسود الرافدين على نقطة واحدة فقط مبارتين، حيث خسر المباراة الإفتتاحية امام “منتخب تونس”، وتعادل مع “منتخب الكويت” في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يتطلع المنتخب الموريتاني إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، حيث يكفيه التعادل من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور الموالي، حيث تحصل على 3 نقاط بعد فوزه على “منتخب الكويت” في المباراة الإفتتاحية، وخسر المباراة الأخيرة امام “منتخب تونس” الذي تأهل إلى الدور الثاني.

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