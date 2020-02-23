جدول مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 23-2-2020 العديد من المباريات، والبداية مع الدوري الإيطالي حين يستضيف فريق جنوى نظيره لاتسيو، الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش على ملعب “لويجي فيراريس” ضمن مباريات الجولة الـ25، وسيسعى لاتسيو إلى خطف نقاط المباراة كاملة لمواصلة مطاردته يوفنتوس الذي حقق الفوز أمس على فريق “سبال”.

وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش يستقبل مانشستر يونايتد فريق “واتفورد” وذلك على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع فريق اولي جونار سولشاير إلى تحقيق الإنتصار وخطف المركز الخامس من توتنهام الذي خسر امام تشيلسي.

سنبقى في إنجلترا حيث يواجه فريق آرسنال نظيره إيفرتون على “ملعب الإمارات”، ويدخل الجانرز المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز على “أولمبياكوس” في الدوري الأوروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الإقصائي، وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى إيطاليا مرة أخرى وبالتحديد إلى استاد “جوزيبي مياتزا” معقل فريق الإنتر الذي يستقبل سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، وتبدأ المباراة الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، وسيسعى كونتي إلى تعويض خسارته امام “لاتسيو” الجولة الماضية لمصالحة جماهير الأفاعي، وهناك شكوك حول تأجيل المباراة بسبب فيروس كورونا.

ننتقل إلى إسبانيا وبالتحديد “مدينة مدريد” حيث يلتقي فريق أتلتيكو مدريد وفياريال في مباراة نارية على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة

كأس العرب تحت 20 سنة – الجولة الـ3

العراق -موريتانيا الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

تونس – الكويت الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

المغرب – مدغشقر الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.قناة السعودية الرياضية 3.

البحرين – جيبوتي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.قناة السعودية الرياضية 4.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة الـ27

مانشستر يونايتد – واتفورد الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

وولفرهامبتون – نوريتش سيتي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 1.

آرسنال – إيفرتون الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورت 2.

الدوري الإسباني – الجولة الـ25

أوساسونا – غرناطة الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ديبورتيفو ألافيس – أتلتيك بيلباو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

بلد الوليد – إسبانيول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

خيتافي – إشبيلية 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

أتلتيكو مدريد – فياريال 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

الدوري الإيطالي – الجولة الـ25

جنوى – لاتسيو الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

أتلانتا – ساسولو الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. (تأجلت)

هيلاس فيرونا – كالياري الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. (تأجلت)

تورينو – بارما الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 7.

روما – ليتشي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

انتر ميلان – سامبدوريا الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

الدوري الألماني – الجولة الـ23

باير ليفركوزن – أوجسبورج الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

فولفسبورج – ماينز 05 الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي اني سبورت 5.

الدوري الفرنسي – الجولة 26

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سانت إيتيان – ستاد ريمس الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

رين – نيم أولمبيك الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

باريس سان جيرمان – بوردو الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

الدوري التركي – الجولة الـ23

ملطية سبور – أنطاليا سبورالساعة 10:30 بتوقيت جرينتش.

غينتشلاربيرليغي – أنقرة غوجو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

فنربخشة – جالطة سراي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري البرتغالي – الجولة الـ22

سبورتينج لشبونة – بوافيستا الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة سبورت ديجيتال.

بورتو – بورتيمونينسي الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. قناة سبورت ديجيتال.

الدوري الهولندي – الجولة الـ24

فيتيسه أرنهيم – بي إس في آيندهوفن الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبو ظبي الرياضية 2

هيراكليس الميلو – أياكس أمستردام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش. قناة أبو ظبي الرياضية 2

الدوري البلجيكي – الجولة الـ27

كلوب بروج – روايال شارلوروا الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

أندرلخت – يوبين الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

جينت – سينت ترويدينسالساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الأسكتلندي – الجولة الـ28

سانت جونستون – جلاسكو رينجرز الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 12EN

سيلتك – كيلمارنوك الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الأرجنتيني – الجولة الـ21

بوكا جونيورز – غودوي كروز الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش.

إستوديانتس لابلاتا – ريفر بليت الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش.

الدوري التونسي – الجولة الـ16

الملعب التونسي -الاتحاد المنستيري الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة الوطنية 2.

النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة الوطنية 2.

نادي حمام الأنف – الترجي الرياضي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة الوطنية 1.

مستقبل سليمان – النادي البنزرتي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري المغربي – الجولة الـ17

سريع وادي زم – نهضة بركان الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة الأولى المغربية.

حسنية أكادير – أولمبيك خريبكة الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة تمازيغت المغربية.

الدوري العراقي – الجولة الـ 2

نفط ميسان – أربيل الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

الحدود – نفط الجنوب الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الفلسطيني – الجولة الـ 20