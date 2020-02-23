شاهد | محمد صلاح يتفاعل مع الإعلان الجديد لشركة بيبسي

نشر هداف ليفربول للموسم الثالث على التوالي “محمد صلاح” فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، لصراعه مع الثلاثي “ميسي وبوجبا وسترلينج” في إعلان بيبسي الجديد.

بدأ الإعلان بمحاولة ميسي للاحتفاظ بعبوة البيبسي الخاصة به إلا أن صلاح خطفها منه قبل أن تذهب إلى بوجبا الذي فوجيء بظهور وجه سترلينج في المرآة أثناء تواجده في صالون حلاقة، ليخطف منه لاعب مانشستر سيتي العبوة، قبل أن يستعيدها محمد صلاح، لتذهب إلى ميسي في النهاية.

ويُعتبر محمد صلاح أحد الوجوه الشهيرة المرتبطة بالحملات الإعلانية الجديدة لشركة بيبسي للمشروبات الغازية، جنبًا إلى جنب ليونيل ميسي أسطور نادي برشلونة.

وسبق للثنائي محمد صلاح وليونيل ميسي وشاركا في إعلان واحد لشركة بيبسي العام الماضي، شهد كذلك تصارعهما على عبوة بيبسي.

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وفي الإعلان الجديد يسرق الرباعي “ميسي وصلاح وبوجبا وسترلينج” علبة البيبسي من بعضهم بعض قبل أن يحصل على فرد منهم على علبته الخاصة في النهاية.

وتُذكر فكرة الإعلان الجديد لبيبسي عشاق كرة القدم بتلك الإعلانات الجماعية القديمة لنجوم أمثال لويس فيجو ورونالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس.

ويعود محمد صلاح للظهور مع ليفربول ليلة يوم غد الاثنين 24-2-2020 حين يستضيف وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد روود في ختام الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 14 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم بالتساوي مع عدد أهداف نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ليحتل مكانة مميزة في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.