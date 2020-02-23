رياضة | بعد مباراته الـ1000 .. ماذا قدم رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مباراته الـ1000 .. ماذا قدم رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم البرتغالي وقائد هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي تألقه هذا الموسم رفقة السيدة العجوز، بعد أن قاد فريقه للتغلب على مضيفه سبال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "باولو مادزا" ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وسجل الدون هدف المباراة الإفتتاحي، فيما أضاف زميله آرون رامسي الهدف الثاني، قبل أن يقلص مهاجم سبال أندريا بيتانيا الفارق من علامة الجزاء.

وعزز يوفنتوس صدارته برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي سيواجه جنوى ظهر اليوم، و6 نقاط أمام إنتر ميلان الثالث والذي سيستضيف سامبدوريا مساء اليوم.

رونالدو يبلغ المباراة رقم 1000

ووصل الدون بلقاء الأمس للمباراة رقم 1000 في مسيرته الإحترافية مع الأندية التي مثلها، بالإضافة لمنتخب البرتغال.

وخاض الدون مباراتان مع فريق الرديف لسبورتينج لشبونة، ثم 31 مباراة مع الفريق الأول، قبل أن يتوجه لمانشستر يونايتد والذي مثله في 292 لقاء.

وإرتدى رونالدو ألوان ريال مدريد في 438 مباراة، ثم 73 مباراة بقميص يوفنتوس حتى الآن، بالإضافة لـ164 مع المنتخب البرتغالي.

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أرقام رونالدو يوفنتوس هذا الموسم

خاض يوفنتوس 3 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، فيما مجموعه 2657 دقيقة لعب.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإيطالي، لعب رونالدو 21 مباراة، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، بمعدل هدف كل 88 دقيقة.

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض الدون 6 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ولعب رونالدو مبارتين في بطولة كأس إيطاليا سجل خلالها هدفين، وخاض مباراة كأس السوبر الإيطالي دون أن يسجل أهداف.

رقم تاريخي لرونالدو

بهدفه اليوم، واصل الدون التسجيل للمباراة الحادية عشرة على التوالي في الكالتشيو، ليعادل الرقم المسجل بإسم الثنائي جابرييل عمر باتيستوتا موسم 1994/1995 مع فيورنتينا، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا موسم 2018/2019.