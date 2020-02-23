رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 لمتابعة مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيت في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر، حيث حيث تقابل الفريقان في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2015/2016 ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية، حيث فاز على ملعبه في مباراة العودة بهدف نظيف في حين خيم التعادل السلبي على مباراة الذهاب بين الفريقين.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في صيف 2017 وتمكن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

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خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

- أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووالكر - اوتامندى - فيرناندينيو - ميندي

خط الوسط : هيرنانديز - دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم : رياض محرز - سيرجيو أجويرو - بيرناردو سيلفا

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءًًًً في يوم الأربعاء المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD