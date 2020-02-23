رياضة | ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني سجل رقمًا قياسياً وذلك عقب خماسية برشلونة في شباك إيبار وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت شبكة سكاي سبورت العالمية أن ميسي نجح في تسجيل 4 أهداف بمفرده في شباك إيبار بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني من المباراة.

وأكدت الشبكة العالمية أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يساهم في أكثر من 1000 هدف في مسيرته الكرية.

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وكشفت الشبكة العالمية أن ميسي سجل 695 هدف وصنع 306 هدف آخرين ليكسر حاجز المساهمة في أكثر من 1000 هدف متفوقاً على جميع اللاعبين.

وكان برشلونة حقق فوزًا ساحقاً على ضيفه إيبار بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رجل المباراة 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وبهذه النتيجة، يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 55 نقطة مؤقتًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد بينما احتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24