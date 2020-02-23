رياضة | أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم بالدوري الإيطالي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم بالدوري الإيطالي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس فريقه لفوز صعب خارج أرضه علي حساب نظيره نادي سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب سبال الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لينفرد بصدارة ترتيب البطولة الإيطالية.

وواصل اللاعب الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو التألق مع السيدة العجوز حيث سجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة هدفين مقابل هدف ليسجل هدفه الحادي عشر علي التوالي مع نادي يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي سبال ة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب سبال الدولي إثارة قوية بين الفريقين حيث نجح النجم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول لفريقه يوفنتوس عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول وسجل اللاعب الدولي الويلزي أرون رامسي جناح نادي يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 60 بينما سجل أندريا بيتانيا لاعب نادي سبال هدف فريقه الوحيد في المباراة من ضربة جزاء.

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وبهذه النتيجة صعد نادي يوفنتوس الي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 60 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما توقف رصيد نادي سبال عند النقطة الخامسة عشر بالمركز الأخير بجدول ترتيب البطولة الايطالية.

وبعد تسجيل النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس هدف في مرمي سبال وصل الدون الي الهدف رقم 21 هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز من بينهم 7 أهداف من علامة الجزاء حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي البطولة خلف المهاجم الدولي الإيطالي شيرو ايموبيلي الذي سجل هذا الموسم 26 هدفا.

ويعد هدف النجم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو في مرمي سبال هو الحادي عشر علي التوالي لمهاجم يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.