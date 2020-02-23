رياضة | موعد مبارة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيفرتون والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مبارة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيفرتون والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

تعرف علي موعد مباراة ارسنال ضد إيفرتون بالبريميرليج:

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي آرسنال أمام نظيره نادي إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون:

تذاع المباراة بين نادي آرسنال أمام نظيره نادي إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد إيفرتون بالبريميرليج:

يدخل المدرب الاسباني ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال مباراة إيفرتون بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي أولمبياكوس اليوناني ببطولة الدوري الاوربي حيث يعد الجانرز الفريق الوحيد في الدوريات الأوربية الكبري الذي لم يخسر في عام 2020 حتي الآن وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: لينو.

Advertisements

خط الدفاع: هيكتور بيرلين، موستافي، ديفيد لويز، ساكا.

خط الوسط: داني سيبايوس، شاكا، مسعود اوزيل.

خط الهجوم: مارتينلي، نيوكلاس بيبي، بير إيريك أوباميانج.

بينما جاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: لوكاس دين- ياري مينا- هولجيت- سيدبي.

خط الوسط: ديفيز- فابيان ديلف- ريتشارلسون- والكوت.

خط الهجوم: أيوبي- كالفيرت ليوين.