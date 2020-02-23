رياضة | بعد العقوبات النارية.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجوم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد العقوبات النارية.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجوم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها مساء السبت، توقيع عقوبات قاسية ضد بعض لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر المصري، التي جمعت الفريقين بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" وانتهت بفوز الأبيض 4/3.

وكانت مباراة الزمالك والأهلي شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، ودخل محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض في مناوشات مع جماهير النادي الأهلي وقام ببعض الحركات غير الأخلاقية مما أثار غضب الجماهير في المدرجات والتي قامت بمهاجمته وإطلاق الهتافات ضده.

وبناءًا على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، قررت اللجنة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف زميله عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم وأجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم الناديين 100 ألف جنيه لكل نادي.

كما قررت اللجنة منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المباريات التي يغيب عنها لاعبي الأهلي والزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة:-

الأهلي:

- محمود كهربا

يغيب "كهربا" عن مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي وعددها 19 مباراة ضد أندية: (الزمالك "مباراتين" – إنبي "مباراتين" – الإسماعيلي – الاتحاد السكندري – مصر المقاصة – نادي مصر – طنطا – المقاولون– بيراميدز – طلائع الجيش – حرس الحدود – المصري– سموحة – الجونة – وادي دجلة – الانتاج الحربي – أسوان).

كما يغيب محمود كهربا عن مباراة الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وبالتأكيد سوف يغيب اللاعب عن مباريات الفريق الأحمر بالبطولة حال تأهله واستكمال مشواره حتي النهائي.

- ياسر إبراهيم

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يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي في مباراتين، الأولي أمام الزمالك والمقرر لها 24 فبراير الجاري، في لقاء القمة، كما يغيب عن مباراة الإسماعيلي.

- جونيور أجايي

يغيب جونيور أجايي عن الأهلي في مباراتين أيضًا، الأولي أمام الزمالك والمقرر لها 24 فبراير الجاري، في لقاء القمة، كما يغيب عن مباراة الإسماعيلي.

الزمالك:

- إمام عاشور

تأكد غياب إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباريات الفريق الأبيض المتبقية في الدوري الممتاز بالموسم الحالي ضد أندية ( الأهلي "مباراتين" – المصري "مباراتين" – الاتحاد – المقاصة – انبي – بيراميدز – طلائع الجيش- سموحة – الانتاج الحربي – أسوان – طنطا – الجونة – الاسماعيلي – وادي دجلة – حرس الحدود – مصر).

كما يغيب عن مباراة الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 بكأس مصر، ولن يشارك في باق مباريات البطولة المحلية حال تأهل الزمالك للأدوار النهائية بالبطولة.

- شيكابالا

يفقد الزمالك جهود محمود عبد الرازق شيكابالا في 8 مباريات حيث يغيب عن مواجهات الزمالك ضد أندية (الأهلي، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وسموحة، والإنتاج الحربي، وأسوان، وطنطا، والجونة)

- عبد الله جمعة

بينما يغيب عبد الله جمعة ظهير فريق الزمالك عن 3 مباريات لزمالك ضد (الأهلي – بيراميدز – طلائع الجيش).