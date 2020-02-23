شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الزمالك مش هيكمل الدوري.. ولن يلعب مباراة الأهلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه لن يكمل الدوري العام في وجود اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك: «فيه اجتماع طارئ لمجلس الإدارة اليوم، وقرارنا الزمالك مش هيكمل الدوري طول ما لجنة عمرو الجنايني موجودة ومش هلعب يوم الاتنين ماتش الأهلي».