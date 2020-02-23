شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة التايكوندو نور حسين تتأهل إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لاعبة المنتخب المصرى للتايكوندو نور حسين فى التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد وصولها لنهائى بطولة إفريقيا المقامة حاليا بدولة المغرب،وحسمت نور حسين تأهلها إلى الأولمبياد ونهائى البطولة (تحت 49 كجم)، بعد فوزها على لاعبة منتخب تونس بنتيجة 12/4، وبهذا التأهل، تنضم نور إلى زميلتها هداية ملاك ، والتى تأهلت إلى نهائى البطولة (تحت 67 كجم) على حساب بطلة كينيا.

يشار إلى أن مصر تخوض منافسات التصفيات المؤهلة للأولمبياد بمنتخب مكون من أربعة لاعبين (لاعبان ولاعبتان) هم: عبد الرحمن وائل (تحت وزن 68 كجم)، وسيف عيسى (تحت وزن 80 كجم)، إلى جانب نور حسين وهداية ملاك.

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يذكرأن، توجت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو بالمركز الثانى وحصدت فضية دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين فى منافسات وزن تحت 49 كجم، وجاء تتويج نور بعد الفوز على لاعبات دول كازاخستان 2 / 0، وروسيا 16/27، بينما جاءت الخسارة فى النهائى أمام لاعبة اوزبكستان.

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة قد وصل إلى نهائى البطولة، ومن المقرر أن يلتقى مع لاعب روسيا ارتيم سوركوف على ذهبية البطولة، كما يلتقى اليوم منتخب كرة القدم العسكرة مع نظيره القطرى فى منافسات دور الثمانية.

وتشارك مصر فى البطولة بعدة منتخبات منها المصارعة والتايكوندو والجودو وألعاب القوى، وكرة القدم.