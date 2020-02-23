شاهد.. القائمة الكاملة لعقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلى والزمالك بعد أحداث السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو جراف عن العقوبات التى فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصرى في اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي انتهت بتتويج الزمالك بلقب السوبر المصرى. Advertisements وجاءت قرارات اتحاد الكرة فى ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة، وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، ونرصد في الفيديو التالى القرارات التي أعلن عنها اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك..

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