شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى ينتظم فى تدريب الإسماعيلى بعد العقوبة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم عبد الرحمن مجدى لاعب الاسماعيلى فى تدريبات فريقه اليوم تحت إشراف التونسى أكرم علياوى مخطط الاحمال مع زملاؤه المستبعدين والمصابين فى ظل حصول اللاعبين الاساسين على راحة لمدة 3 أيام ، كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الجهاز الفنى لناديه، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، وقع عقوبة مادية على عبد الرحمن مجدى بعد غيابه عن التدريبات التى سبقت مباراة بيراميدز والتى خسرها الدراويش بهدف دون رد ليودع بطولة كأس مصر، وقال نفس المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الجهاز الفنى وقع عقوبة مادية على عبد الرحمن مجدى، ولكن حفاظاً على الاستقرار فى الفريق فضل عدم إعلان العقوبة فى وسائل الإعلام مع تطبيقها وخصمها من مستحقات اللاعب الذى غاب عن التدريبات قبل مواجهة بيراميدز ليتم استبعاده من قائمة المباراة".

وفى وقت سابق، كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز، مؤكداً أن اللاعب غير ملتزم فى التدريبات.

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وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الجهاز الفنى للإسماعيلى قرر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة"، وغاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ومنح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 3 أيام وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى، ولم يتحد موعد مباريات الدور الثانى للمسابقة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.