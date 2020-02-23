شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم لاعبيه 50 ألف جنيه عقب وداع الكأس.. ومطالب برحيل «جوميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تغريم لاعبى الفريق الكروى الأول 50 ألف جنيه، عقب وادع الفريق لبطولة كأس مصر، أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، مساء الجمعة، على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، بعدما خسر الفريق بهدف مقابل لا شىء سجله جون أنطوى.

وسادت حالة من الاستياء لدى مجلس الإدارة بسبب الخسارة، وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عددا من مسؤولى النادى، بدأوا دراسة الاستغناء عن المدير الفنى، الفرنسى ديديه جوميز، خاصة أن مستوى الفريق لم يتطور منذ وصوله، ولكن البعض الآخر يرغب فى منحه الفرصة كاملة حتى انطلاق مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة، فضلاً عن أن فكرة رحيل المدرب فى الوقت الحالى فى منتهى الصعوبة بسبب مواجهة الفريق الهامة أمام الرجاء المغربى، المقرر لها 15 مارس المقبل، فى إطار مباراة العودة للدور قبل النهائى من البطولة العربية، على أن يواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من مباراة الشباب السعودى واتحاد جدة

ونجح الفريق فى التأهل لنصف نهائى البطولة العربية، على حساب الاتحاد السكندرى، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بهدف نظيف، بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.