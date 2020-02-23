شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كبار الأهلى للثأر من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى لمواجهة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها غدا الإثنين، على أرض ملعب استاد القاهرة، المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى للأهلى يفاضل بين الثنائى مروان محسن والسنغالى أليو بادجى للدفع بأحدهما فى مركز رأس الحربة، فى حالة إيقاف النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الفريق، الذى شارك أساسيا فى مباراة السوبر الأخيرة، بالإضافة إلى الدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن للاستفادة من خبرته فى لقاءات القمة، خصوصا أن المدير الفنى نال وابالا من الانتقادات بسبب التغييرات التى أجراها على التشكيل فى مباراة السوبر الأخيرة.

حسام عاشور و رينيه فايلر- صورة أرشيفية

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى فإن «فايلر» يتحفظ على مشاركة رمضان صبحى، لاعب الوسط المهاجم، فى مباراة الغد، خصوصا أنه بعيد عن المشاركة فى المباريات منذ إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، فى ديسمبر الماضى، وأكد المصدر أن المدير الفنى يخشى من الدفع باللاعب خوفا من عدم جاهزيته مما يؤثر على أدائه، لاسيما أن الفريق يرغب فى تحقيق الفوز من أجل الثأر من الهزيمة التى لحقت به فى مباراة السوبر الأخيرة أمام غريمه التقليدى الزمالك، وقال المصدر: رمضان صبحى جاهز من الناحية الطبية، لكن المدير الفنى هو صاحب القرار النهائى فى هذا الشأن.

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يأتى هذا فى الوقت الذى يبحث فيه المدير الفنى إمكانية الاستعانة بأحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم، على دكة البدلاء للدفع به وفقا لظروف المباراة على أساس أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية قريبة لنفس إمكانيات رمضان صبحى الذى لم تتحدد مشاركته بشكل نهائى.

وليد سليمان - صورة أرشيفية

وفى ذات السياق، عقد حسام عاشور، قائد الفريق، وأحمد فتحى وشريف إكرامى ووليد سليمان، اللاعبون الكبار بالفريق جلسة مع زملائهم من أجل تحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة الغد، أملا فى تعويض الخسارة أمام الزمالك، وأكد حسام عاشور أن الفريق سيرد فى الملعب على التجاوزات التى صدرت من جانب بعض لاعبى الزمالك، لافتا إلى أن فريقه يعتمد على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات دون الإساءة إلى المنافسين.

فيما أبدى محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الوسط المهاجم، استياءه من الهجوم الذى تعرض له من عدد من لاعبى الفريق بسبب دفاعه عن جماهير النادى، وقال «كهربا» بالحرف الواحد: «كنت أدافع عن الجماهير عندما انفعلت بعد المباراة بسبب التجاوزات التى صدرت من لاعبى الفريق المنافس» فى الوقت الذى رفض فيه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، تصرفات اللاعب على أساس أنها أثارت أزمة مع الفريق المنافس.

أحمد فتحي - صورة أرشيفية

فيما يدخل اليوم- الأحد- الفريق الكروى الأول بالنادى معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الكبرى القريبة من استاد القاهرة استعدادا لمواجهة القمة أملا فى تحقيق الفوز والثأر لخسارة السوبر الذى أقيم يوم الخميس الماضى بالإمارات.